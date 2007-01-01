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Происшествия

В Калуге сгорела машина

Днем во вторник, 25 марта, пожар произошел на улице Баррикад.
Дмитрий Ивьев
25.03, 15:05
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность.

Никто не пострадал.

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