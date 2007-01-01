Опубликовано видео жуткого ДТП с фурой в Калужской области
Авария произошла вечером 24 марта на трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе.
Запись с регистратора другого автомобиля предоставило УМВД по Калужской области.
По предварительным данным, пьяный 59-летний водитель фуры DAF на прямом участке дороги выехал на встречную полосу и врезался в легковой «Хендай».
Погибла 39-летняя пассажирка легковушки. Еще один пассажир и водитель получили травмы.
Освидетельствование на месте ДТП показало, что водитель фуры был пьян.
По факту аварии возбудили уголовное дело. Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.