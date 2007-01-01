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Новость дня Происшествия

Опубликовано видео жуткого ДТП с фурой в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.03, 16:02
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Авария произошла вечером 24 марта на трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе.

Запись с регистратора другого автомобиля предоставило УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, пьяный 59-летний водитель фуры DAF на прямом участке дороги выехал на встречную полосу и врезался в легковой «Хендай».

Погибла 39-летняя пассажирка легковушки. Еще один пассажир и водитель получили травмы.

Освидетельствование на месте ДТП показало, что водитель фуры был пьян.

По факту аварии возбудили уголовное дело. Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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