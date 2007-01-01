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Происшествия

Маленького мальчика сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.03, 12:24
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Ребенок пострадал в ДТП на улице Чкалова в Козельске около 7:30 утра во вторник, 25 марта.

По предварительным данным, шестилетнего мальчика сбил водитель легкового «Хендая».

Пострадавшего доставили в больницу. Информация о его состоянии уточняется.

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