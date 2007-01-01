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Происшествия

Пешехода сбили в Козельске

ДТП произошло около 7:30 утра во вторник, 25 марта, на улице Чкалова.
Дмитрий Ивьев
25.03, 09:02
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, человек попал под колеса легкового «Хендая».

Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

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