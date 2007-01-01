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Происшествия

В Калужской области водитель «Хендая» погиб в жутком ДТП

Дмитрий Ивьев
24.03, 18:14
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Авария произошла около 16:30 в понедельник, 24 марта, на дороге Козельск - Сосенский.

По предварительным данным полиции, 41-летний водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет.

Автомобилист скончался от полученных травм.

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