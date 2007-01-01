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Происшествия

В Калужской области опасный снаряд нашли в поле

Инцидент произошел в деревне Локонское Малоярославецкого района.
Дмитрий Ивьев
24.03, 15:00
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Артиллерийский снаряд там нашли в поле.

Это боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Спасатели обезвредили снаряд.

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