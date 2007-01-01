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Происшествия

В Калуге улица Зерновая встала в пробке из-за ДТП

Дмитрий Ивьев
24.03, 14:26
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Фото: Калуга ДТП.
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Днем в понедельник, 24 марта, авария произошла в районе АЗС.

Затруднено движение в сторону Грабцевского шоссе.

Видео выложили в сообществе «Калуга ДТП».

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