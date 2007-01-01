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Происшествия

Две аварии произошли в центре Калуги

Дмитрий Ивьев
24.03, 11:00
0 832
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Две аварии произошли в центре Калуги

Утром в понедельник, 24 марта, движение затруднено на улицах Кирова и Плеханова.

Автомобили столкнулись в районе перекрестков Кирова – Московская и Плеханова – Суворова.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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