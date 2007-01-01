Бастрыкин занялся водителем, выгнавшим узницу концлагеря из троллейбуса в Калуге

Глава Следственного комитета России поручил калужским следователям возбудить уголовное дело.

Как мы уже рассказывали, инцидент произошел в марте на одной из улиц города.

Пожилая женщина, бывшая узница фашистских концлагерей зашла в общественный транспорт, показала удостоверение, но водитель грубо выгнал ее, требуя вкладыш к удостоверению.

Центральный аппарат Следственного комитета по поручению Александра Бастрыкина будет контролировать ситуацию.