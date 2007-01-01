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Происшествия

В Калуге полностью выгорела дача

Огонь уничтожило дом в СНТ «Овражный» днем в воскресенье, 23 марта.
Дмитрий Ивьев
24.03, 07:03
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

От деревянного здания почти ничего не осталось.

В результате происшествия никто не пострадал.

Все обстоятельства устанавливаются.

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