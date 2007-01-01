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Происшествия

Дача сгорела ночью в Калужской области

Дмитрий Ивьев
24.03, 06:52
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Дача сгорела ночью в Калужской области

Пожар в деревне Булатово Козельского района начался около 4:00 в воскресенье, 23 марта.

Огонь уничтожил дом на улице Заречной, рассказали спасатели.

Никто из людей не пострадал.

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