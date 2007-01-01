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Происшествия

В Калужской области «Нива» врезалась в дерево

Дмитрий Ивьев
24.03, 07:04
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП произошло в ночь на 23 марта в селе Износки.

По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением.

В аварии есть пострадавший.

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