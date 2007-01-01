+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Огонь ночью уничтожил постройки в Калужской области
Происшествия

Огонь ночью уничтожил постройки в Калужской области

Пожар произошел в селе Чипляево Спас-Деменского района.
Дмитрий Ивьев
24.03, 06:40
0 284
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Около 01:30 22 марта на улице Центральной горели хозяйственные постройки.

Деревянные здания полностью выгорели.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklJU3J6bTNlZXp5UTQyRXhWaHdNNXc9PSIsInZhbHVlIjoienFiQ0V0WWxUM3dQRkI0Nml6QTdneFRmRTc4dFBydFQ1SXVoZjkySWxYeTI5TlJORDIzdlMzRElCK29iVkdFeFhBcDBkMGNPVjFzdUxId3BGMzdUYmFPdGdheUFWRkc3VHQwOE5sMXNwckQzVmtpNnQ1bzQwN0pWeXBnTE9IeUtzY3FiMTUyRDUvVk5mek51TVUvR2NHWGJDckNiY1M4OXZyVTdLRVhxY0dVS3Q1VHg2MzJTSjNmVVZucVg4MEJicTV3SnJ2cU5wdGhtVkVGaUdtTGxYVmQ5ZDNtdXVxYUQyR1dURk1tazlUMENwNE9aak1aRGdnM2FGajUzT1RqOXBCWlNkU0tqMWVYYjF1Rk9kcThjajVGa28rOFBqcDgvTFJ1eUFYOXdkeThUNERneFdJZGV4UjZ0ekNtMTZJdVFpcGRrTFdOclpKcmErM2FBbStwWHF2d1pkQURlelJxY2ttWnNvOC8zcWVtMUFpbTF5OXJ0bkRoKzNJeElPREVwdU1mVGZIb0lUTVkzOW4wVVp6STgyb3A4OFVhVko5ck9NcU1vMWtGWG5rNDc3NUxvOXNIcUN1WVNJb3Z4WjAxTSIsIm1hYyI6IjRlYzAwNzlhNWJjYzEwZDZiOGMxMWMwYThhZTE2NjQ4NzA3YzQ2MGE3YWNjYTFiOGQ4N2IzMTcwNzI0ZjY2MzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijd5c1I2Z3RwZGY4VjJKQUpKMUd6S0E9PSIsInZhbHVlIjoiWmJVR2hqL0N1ZUx0RldmVTF5MHNQcUtjV3EvY01kaUhRUVU2cFlZLzJWZVoxR0tlMkpPSUVDdmlRTlZZRWduQms5eDVKNk5lYXBMYkNoYkI2RExsSk56WUltQWtQZjg2Znp3ZXByc1ZhWjFFSnIwSFVRUWs4UVRkMjBPRU4zWWZvbDFGVVl6OWd6T2NJZG9xWUExMnZKQWdXa0E3T2Z4dGpRTTdrYmptTUxQYzBNamt3b0JDWDErZzVHbUZyK0t1ZnJUeG5XTmg5cGllVEQwazJxSlNma1FKQkM2VDhlQjNxQnZkUUdBYkpxVmNBcDMxRGtaVHBBRlM2UktZcXc2cmREWFFhNVAzc2ZDSTRoV29XdHMvZzNydkxyd1V5bzI2ZUJjZTU5TWhpZDI4NzJxeGhoc3UzdWRhRHh6NkNZd3NtdnI5ZkF2bjZSZnNkR2RPZTFRdW5kSEYrbFBXYkJpeGZFL2JlTHVQTy9jQlllaGx2R0N4c3hhOHVUNERPWGFmbXlzMG92NUhMMHVjWE96aVJnZi9UT3JVNytOa1BST1JZemZIUFB3OHFtQ2cySVlDTnM0RHlmNXF0QTEyWXJVcHJEUHpzMGdvRHBxa0dINFhSTUNFaVRQSTVraGRwMDVXK1BNQ1MxQ0hTVTZ6L0NiK3dDdUFqd240QUdtRTc5alRReVAvSUlZRDlMU0YwNVo0d0k5OS9QV1JlWXRNRUZCbFFQVE5YOFJ5c1VVQld5VVg5clFTckQrOWtERGhQZkV2cVlBWUJOUDZBc3BhR0RmMVBuTVVpWUdDdzlqK1FJK1Zxd051R2FWaDd3YkNkRTJlY0NTaVorckJ5NmZiTm9DdyIsIm1hYyI6IjA5YWQ2NmJkYzNmMWIxZDU1MWE4MzczNzlmZDJjMDAxM2IxZmQxOWY4N2RiMGQ1MThiYjZhZTljZDkxYjQ3OTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+