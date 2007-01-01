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Происшествия

В Калужской области разбились «Лада Веста» и «Жигули»

ДТП произошло 21 марта в Спас-Деменске, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
24.03, 06:39
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Две легковушки столкнулись на улице Советской.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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