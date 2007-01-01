В Калужской области в авариях 22 марта пострадало 7 человек

В субботу на территории Калужской области зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых 7 человек травмированы.

Одно из ДТП произошло в субботу вечером, 22 марта в Калуге.

В 21 час 34 минуты на регулируемом перекрестке ул. Кирова – ул. Рылеева произошло ДТП. По предварительной информации водитель, мужчина 2007 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь по ул. Кирова со стороны пл. Мира в сторону ул. Пл. Победы, пересекая перекресток ул. Кирова – ул. Рылеева на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Шкода Рапид» под управлением мужчины 1973 года рождения, который двигался по ул. Рылеева со стороны ул. Суворова в сторону ул. Достоевского.

В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля «Шкода Рапид», женщина 1928 года рождения. Она доставлена в медицинское учреждение.