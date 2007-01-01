В Калужской области задержали педофила

В воскресенье, 23 марта о поимке преступника сообщили в региональном отделении Следственного комитета России.

Согласно данным следствия, 19 марта 2025 года в одном из подъездов Калуги неизвестный совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних.

На момент происшествия задержать злоумышленника оперативно не удалось. Однако благодаря совместным усилиям следователей, криминалистов Следственного комитета России и сотрудников полиции подозреваемый был идентифицирован и задержан.

После доставки в региональное управление СК он дал признательные показания в ходе допроса.

Следственные органы планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.