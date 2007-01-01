В Калужской области при пожаре погибли два человека
В Боровске около часа ночи в воскресенье, 23 марта загорелся частный дом на ул. Большая.
Предварительной причиной пожара является неисправность отопительной печи.
Сначала было обнаружено тело 66-летнего мужчины, погибшего в огне. Однако, в ходе разбора завалов, было обнаружен еще один погибший человек, его личность сейчас устанавливается.
Трагедию взяла на контроль прокуратура, следователь СК провёл осмотр места происшествия, изъял необходимые объекты, назначил экспертизы.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.