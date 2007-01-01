+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области при пожаре погибли два человека
Новость дня Происшествия

В Калужской области при пожаре погибли два человека

В Боровске около часа ночи в воскресенье, 23 марта загорелся частный дом на ул. Большая.
Владимир Андреев
23.03, 11:06
0 1010
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Предварительной причиной пожара является неисправность отопительной печи.

Сначала было обнаружено тело 66-летнего мужчины, погибшего в огне. Однако, в ходе разбора завалов, было обнаружен еще один погибший человек, его личность сейчас устанавливается.

Трагедию взяла на контроль прокуратура, следователь СК провёл осмотр места происшествия, изъял необходимые объекты, назначил экспертизы.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNuRS9CdW1qcTZXMlQ0aGZ2eXFtZUE9PSIsInZhbHVlIjoibHFQUE93UlRHZUhCTEJoTUdsRVh4Q2xHNXNUOTBOUWhUaG1kNnJMdmlJcU1hcmQ3Y3UrcmFMZmhzbXVyVjdpSEU0N2Y0cjI5cFV1TzJMdUI2cnNxZmZmeWNmZ2FPMTVJclhXVTl1cW9aYVFqUTBQSUxRZFVpWW5yN2N3K3JoNzBtSHgvWEI1eHFpRDUrbHdiK3l4ZngrdUJDQnV3UlZoL2ZqQVBpdFhqQzVXUCtCM0VpNHNnVEpJUFZSc3BGUGI1d0ZYa3YxSUZVWUNTTDIyNmNOSERCanZKU0ZEWFZWWVBOMnIzWm40cFhDRmduM0trbEhZa0lRd3dEZFYxdnJ0bXAwcDY3ZjFJRmRISjQ2T3U4ZE9HVUoxRzF4K0pMK04rNEhYZWcva1ZRYnFlRXRleGRYZ3NDK2NGYWtLbUU5eTJZTW5XSzdXTzJEK25IVXhlMkRmMUd6WTJVREZSUnQwTS9aNElweFRUeElyV2RBRGhVa3ZVQXhqcXh1bE1PdHJDS0k1aUFGL0VlWU9ERkVaUlcwMVJNaDBTUUp5NzNSeWVWOTQ4YXF5Zi9QU3hXVXV3VCtNVE1UTnREOUIvRDg3NSIsIm1hYyI6IjQzM2JmYmM3ZjU1ZWIzOTFiOGFmMTk1Zjk5MWI1MDFjZjE3ZTgyNWFlYWFlMDY3ZWM1MTFhOGU3MmJmYTE2ZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhUb1RQdDd2MnB1VWE3RTkvSmhkL3c9PSIsInZhbHVlIjoieDJxUkZkYlF6Yk5kR0dLUHRsM1ZLTFk4bnplUUxiYVREQnpJNzRlTk1EYVE1L2VLUDVpdkNvTnovd3dZamhsSFlaUDBjUzFQQlhwTlJNWjBGcC9Uc1RrM0h2NmNBN3NtRmJ1dUZaQVZGL3djZ1dOOGxqMlROa2xEMzNIUmVRYVlKNzNoV3NDM002NUMrcTA3UlpmLzJqR0ZSdWM3T3pwOG5zblBVcmxiMkc2WlJkUlVkVjlzaUZYWWxLY0dyWVR3TGpmd2pCc044QUc1MGRZQ0xtdi95T0MrN3Z2amRlWGJjYTNpcEJlVk10TzNSMEZMelRTNXVDd3ZEL1hnKzg4cmtNYW1xUzJ3aUN0WWEzYkhEK1QxWSttN2FweGwyUUU1c3JrbU1WRFdMODJrbytkc09TUEZUbEFNbFpLZFp4cFR6L1JmZW1mbENidkpvOHgrNmtqb2xRTndTUGNPOTZtcVVOeXlpc0p3c09zaVVHc1hPWk9PVWlKR1FqZ0sxTGl2amxqSTlGZFd6QWUwVGlvV0hLRURpOVFZVnA2TDRGUG5PZ2xpVlErWTNnc3l1SzJNaFp4VGZmR213SHNhWFJ1NnRQczUveHA3Z2dtV21wZDlNNzZPdGtISWljQWgxR3pvMlZDMlZJd3hxTlNBTVBLa0FWRDEzUW5MbWgwcktxVkNQTWN4M3NhR1RVNHozVDZxdE5xSHNkNHdHekgvQlJ0VEJic0srQVA5VDIrWGRDVzM3cm9wZVdrZi9LTXNMSU9JSWNXcXQ4RWlnMmVUTDhER2J4K2k1Z3V4NDB3d29lQ09tMTlNUHFsbklxQzRIaHdtemVwQlk3Z01VMk9KREZuRSIsIm1hYyI6ImI5ZmJhNGYwNzM4ZjhkNDYyM2Q3YmQ4OTEzNmU1OGMzOTA4OWFiZTQ4NDc4ZjEzOWQyMDU1MzdmZjJhZGFhNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+