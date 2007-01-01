В Калужской области правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

Как сообщил Следственный комитет региона в воскресенье, 23 марта, задержанный является жителем города Сухиничи.

По предварительной информации, трагедия произошла вечером 21 марта 2025 года в деревне Струбовая, расположенной в Сухиничском районе.

В частном доме двое мужчин употребляли алкоголь, что привело к конфликту. В ходе ссоры подозреваемый схватил табурет и нанес потерпевшему несколько ударов по голове.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

После задержания подозреваемый был доставлен на допрос, где дал признательные показания. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

Уголовное дело находится в стадии расследования.