В Дзержинском районе Калужской области часть города осталась без водоснабжения

Коммунальная авария в райцентре Калужской области оставила часть Кондрова без воды.

Администрация Дзержинского района поздно вечером в субботу, 22 марта, сообщила о том, что в воскресенье часть жителей Кондрова останется без водоснабжения.

Проблемы связаны с устранением аварии на сетях водоснабжения на улице Котовского.

О подвозе воды кондровчанам в администрации района не сообщили, зато предложили запастись водой самостоятельно и с пониманием отнестись к неудобствам.