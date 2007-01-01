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Происшествия

В Дзержинском районе Калужской области часть города осталась без водоснабжения

Коммунальная авария в райцентре Калужской области оставила часть Кондрова без воды.
Владимир Андреев
23.03, 08:14
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Администрация Дзержинского района поздно вечером в субботу, 22 марта, сообщила о том, что в воскресенье часть жителей Кондрова останется без водоснабжения.

Проблемы связаны с устранением аварии на сетях водоснабжения на улице Котовского.

О подвозе воды кондровчанам в администрации района не сообщили, зато предложили запастись водой самостоятельно и с пониманием отнестись к неудобствам.

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