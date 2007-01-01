В Калужской области на пожаре погиб человек

В Жуковском районе в субботу, 22 марта вечером загорелся частный жилой дом.

Строение вспыхнуло около 21.30. Как сообщили нам в чат обратной связи очевидцы, сначала тушить приехал расчет Кременковских пожарных, затем к ним присоединились коллеги из Жукова.

Дом сгорел полностью, это видно по видео, которое нам прислал очевидец.

В результате пожара в доме погиб мужчина.

- Жена в нижнем белье выбегала на улицу, с ее слов, пыталась тащить мужа, но не смогла. До этого они крепко выпивали, - сообщили очевидцы трагедии.