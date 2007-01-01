+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области на пожаре погиб человек
Новость дня Происшествия

В Калужской области на пожаре погиб человек

В Жуковском районе в субботу, 22 марта вечером загорелся частный жилой дом.
Владимир Андреев
23.03, 07:49
0 606
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Строение вспыхнуло около 21.30. Как сообщили нам в чат обратной связи очевидцы, сначала тушить приехал расчет Кременковских пожарных, затем к ним присоединились коллеги из Жукова.

Дом сгорел полностью, это видно по видео, которое нам прислал очевидец.

В результате пожара в доме погиб мужчина.

- Жена в нижнем белье выбегала на улицу, с ее слов, пыталась тащить мужа, но не смогла. До этого они крепко выпивали, - сообщили очевидцы трагедии.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ing1OWZCZWNYMVBVTCtQaEhmQjcvNEE9PSIsInZhbHVlIjoiOXdnQzlDWElLVUlIdE51V0pubnZFSVJidzZwSGQ5Y3dsNXJKZXlvQXkwZGxLZ241YVpySmZQZ0VMT3d5NGo3TVg2K25BWGhvZ2VMVDU2TTZpQUwxREpnc1ljNWVpNldLU1dLaWtFeEl5UjhDNFd0TXRpNVZCU3NWOXVJVTJneXdEanBVNURidXFCZWpLSmpSR0F3ZGc0aFNCMlI2c2s0OWpnNGtkS0UzMkw4dVRIbHRuQUNXTXFrZThCUE9lQlg0ZEk2b1RKakUvNnplbHlOV2g2dW85eGNSL2t6M1VHTWVyZEowRmUwRzJvaXFKV2pQczdrWS9tM1hhcDQ1cHpSTWszS3lhdnRZMHFMclJ6RUVOQ29Ecm5uVzlTR0ZzM2R2aW8wM0w3RVRDRmlDbUQ2VGVZaEwzQ2k1aHpWSmVEODlsVDZ5QmYyV2R1T1RhZHZPVDlpMnRHbFQ4bzh0U3d1NDJRSHMzZDQ4MmVFVGpBVEdwTkpSYy9hU01ZanIzQ01ZazZNSkc0cjBwUjQxUGRFVWFYOFpiWlFOdWlpektuNll0Z1FFZ3hlOTBWekNwQzV1MWFZRGVWRGZab0VHTmxMUCIsIm1hYyI6ImFmM2Y0ZTBjZmUzYTAxOTFhMWQxNjI2NjIzNWYwZTMyNzg0NTA0ZjM3NTVmZDA1MWY0ODBiNjUwYzg1NDY1YjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNLajhZZUx3cWwrOUFzSElweEhPd3c9PSIsInZhbHVlIjoiaDk3WTVyRWhWRWZpYTFUOU9pbFREVTQ1bytPeEd3VnZCTW1jNzQ2MFdZUXZTbHBVNEI0WjFkYk1mc3cxWDVyY3lKTVlFdmFlVDIwb2ptRE8wQTZSb1FyenVJOVZEQ25lMTVvRnN1SXVqZ0xiVlZUN0o3cU04a2ZvTTJFcUo2VFZJZnk4Z1drLy84a1ZvWi9oNnNVY2tzczVHVWhkYmRxMXMyTmZvYzdFbnV1TWdNNDBXanNDWklqZmNqWmZmcldoZW5MTFNjSG96T2FveG5LZkJnL2h6UVphWlhtNXk4NGpoTm8vSkZPQ1NBUnBzVTJlL0NxclY0U1UwRHBqbWdxUXpKallYUFR5WE1EeUZHZkpoV2owMk9uMUpuMXk4N0d3c0dTYmtUMVFNYVF2YlNON2FrY3NiUXRwT2JIa2FITkJYbjFQZ3N0NjdscmVlODZ6dER4NktjZTVqQ0p4bmVwUER5OW85UlN3a3N2Z1M4bXJWUmdxTlBTQS9NblBOWklMM2oyWE1jRXJBY0dkaXpOTjJqNENSaEJLMEtKM1RNNHlQaW8xU3BucTJGZ2tnVjBrdEdQWE15TmlWRzltQ2tXLzE0UXhsZVNlek1JN3M5UHVqU01ldWpDaGF2ZTFKaWtpZ2tjNWpJTWs1aXV6OXUwdWszWnAzWW4xeSszK24xem15N1FHODRFazdrVHFtNGV5Y2RLWUFhaEZBZnRUTkJSeU5GblE2U01OaVBkMEM0Vjhkd201UlAyb2V6UmN1NytsZGtJOGhkK01vNUxMTVd2a2J3OVhmMm9GQ1dJK0JVYVFqd3o1eWY1TGpGaVQzN0h2cTA3bkVHb2NlRXZVTitwWSIsIm1hYyI6Ijc2Nzc0ZGZkYTY1MzhmNGMyM2UwNTBkZDY5ZWY5MDk5ZmZhNTMxYTdkNGNiODVkMmFiZGZhYTJmMTQ0MWRjNjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+