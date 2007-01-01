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Происшествия

В Калужской области водитель не справился с управлением и попал в ДТП

Дарья Джуманова
22.03, 15:00
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В субботу вечером, 21 марта, на 276 километре автодороги М-3 «Украина» произошла авария.

По предварительным данным, водитель «Мицубиси Аутлендер», 30-летний мужчина , ехал из Москвы в сторону Брянска.

За рулем он не учел особенности своего автомобиля, потерял управление и съехал с дороги.

В аварии пострадала пассажирка— женщина 1999 года рождения. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая осмотрела пострадавшую прямо на месте.

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