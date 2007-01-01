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В Калуге горел автомагазин

Дмитрий Ивьев
21.03, 13:05
0 518
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Пожар произошел около 9 утра в пятницу, 21 марта, на улице Азаровской.

По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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