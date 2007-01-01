В Калужской области водитель заснул за рулем и насмерть сбил двух пешеходов

Прокуратура направила в суд уголовное дело, которое было возбуждено после смертельного ДТП в Малоярославецком районе.

Авария произошла вечером 30 ноября на трассе А130 в черте села Кудиново Малоярославецкого района.

По версии следствия, 35-летний мужчина за рулем «Фольксвагена Тигуан» ехал по населенному пункту со скоростью 110 км/ч, заснул и сбил 54-летнюю женщину и ее 21-летнего сына.

Пешеходы умерли на месте трагедии.

По уголовной статье виновнику грозит до семи лет лишения свободы.