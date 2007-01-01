+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге спасли ребенка, у которого в руках взорвался патрон
Происшествия

В Калуге спасли ребенка, у которого в руках взорвался патрон

Подробности сообщили в детской областной больнице.
Дмитрий Ивьев
21.03, 11:11
0 1364
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

12-летний мальчик пострадал 19 февраля, когда дома разбирал пиротехнический патрон, найденный на улице.

Взрывом школьнику оторвало часть пальцев на левой руке, осколки попали в грудную клетку, легкое и ногу.

В срочной операции участвовали три бригады хирургов, травматологов, офтальмологов и анестезиологов. Она длилась больше трех часов.

Жизнь мальчика удалось спасти. Врачи удалили осколки и смогли сохранить часть пальцев на руке. Позже прошли еще две операции на левой кисти.

На данный момент ребенок заканчивает лечение в травматологическом отделении.

Новости по тегу
дети
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
75%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhWQXpVQVZlc0JoSktVQmxmNmQzaWc9PSIsInZhbHVlIjoiaFlEZE1wZ3Y4Q2hiUmU5WExqcWtCREM3STVhcU5SRDhVMC93WjY2bE1RYnlIaHkzYW1UMlZYcjM5SHFtellTRTZxSzFhaFBkL0JnUXR3YXlXWWc5cXp5UE1LYlk5UDlWaWk1MlZ0K1R5Z21EbGhkVk50Mi9IcEZ3M0ZQRGpnaDNjU3JYc09pZ0VDRHJxWjZhVDVoQm1jOG5wc0NGTEhJY05tYXdJVGtUbjl5ZmgvY2FrUlRxM3czY2M5a2tPdjNoVWFINkliaW9GT1FZNm9tOW1JNHhDZFBKTS9RbDdaS3BETWxQOTFpb3pzZk5SS1RWcGVQUktWc1FyYmY2MnZFN08yLzR4SjJIMnRHMjNqeXpuY1FpVlppWDBjY1ZoRmZXUmd2Wm9pLzRvRFB1U2xTTHFVR1lLcUc5WTV3dkRzSVhyTU04bUswL2MvdVRVQkJKTEp6cld3RHBzTWt1RENMNXUwM2JUekpjcjlGVWRVQVZmY2ZaUGRKTlBRcDJZMjRCZnE4SVk0aXdxQkt5VUF1S0h1UVZvd3p3cGkwQXIyVElOSDFiRW1MU0VkS2oySDljdXdPTTl1WFdpN3V5YkJTYSIsIm1hYyI6ImJjZGNmNGUzZDI5MmYzZmIxMjJhY2U1MzMzYjcyZmM3YmZlY2E3ZTZiMzlhZDdjOTRkY2MzYmQzODk2N2M2YzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklWS2pvN05zZHEvaVgwYkZHL2xnQWc9PSIsInZhbHVlIjoickhPNTN4L2JxMzdXSlRLYmFWUFJXUW15bTVvR2k3dGNrcXVabFFiRDhSZ0kwZGZ5YzN3bkczajdldFU3YjZJSEFJZVJvVjBHT05QcTgxdVFEN09kb0dPZGloTVhlVnJIeXBMSGRpNnpGeGUrZnZ6cUJyaGV6ZEh1YU9HdENqSkhvSmdkOEZJY2F2QXl1WWdSVU4zUkRWNTl5NXAyVmY2UVNXeU1CcXdBYnp3djFhSExneVMwcU9udXhqLzZ6MmdBV2QyM3hFVmVKaFdHRlZ5L0JCOVZ6cGQ4ajd3Ull0VlpSdFNaSEZ1MS9kclhieDIvNzdxdDhIQVFCdDc4bmRGSEN4TjVTM3l6WTdXN0E4WHhsVUViUDlwU0NJMHRKa3JTZFpsSW9FcmpkMWl2alNhS2pGcTBWWXR3NXRMMUVReHFiTWJLWEZLcDFMTVpjRlBvaElxT1RuWVdCUG4zVmI1bytoSXZpQ2ovZ2l6Zy93b3ZvRGh1eVVqbm9DclpiRFVmWGJhcW5tM1Y1cERZTzU4Y0pnQW1BY1RvNkNhOGhWMjBDMW1LTGJHNHNuWHZQaFFIdkFvUUdnS1VDOUp1R2ZQZkdrWTZXUk9KWW01Vk9MK2VMTTU3SkorZDk2bWZWaUxKVzRKQjhMNUZJYWVMRDV1OW9Wa1h2TGMvWGh0OE14NmwwR1MvR2JIM0h6a1dYV3JpRVl4TWxVTUowdnc0ZUpwZ2w5M1RLeko5R3g5ZHhLM3VQckQwL0pSaXA0ZkdlN28wRm96dXZFZk1iZGExTkk3Tkg3STR2MTh0ck9WQlNSWENobjMyRFNDejhHbGFHS0tlYkdoV29kK3hOVmszWWVCeSIsIm1hYyI6ImNjNTAwZDcyZjExZTY5ZDM5NGY3M2VkMmFkMTExOTA0N2ViMzEzNzYxZGEwNDEwMjhmMGFjYWFhN2RmYzFlODkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+