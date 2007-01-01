В Калуге спасли ребенка, у которого в руках взорвался патрон
Подробности сообщили в детской областной больнице.
12-летний мальчик пострадал 19 февраля, когда дома разбирал пиротехнический патрон, найденный на улице.
Взрывом школьнику оторвало часть пальцев на левой руке, осколки попали в грудную клетку, легкое и ногу.
В срочной операции участвовали три бригады хирургов, травматологов, офтальмологов и анестезиологов. Она длилась больше трех часов.
Жизнь мальчика удалось спасти. Врачи удалили осколки и смогли сохранить часть пальцев на руке. Позже прошли еще две операции на левой кисти.
На данный момент ребенок заканчивает лечение в травматологическом отделении.