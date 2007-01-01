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Происшествия

В Калуге три машины столкнулись на Московской площади

Дмитрий Ивьев
21.03, 10:21
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Фото: Калуга ДТП.
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ДТП произошло утром в пятницу, 21 марта.

«Паровозик» образовался на полосе в сторону центра.

Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

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