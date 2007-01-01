В Калужской области ищут свидетелей смертельного ДТП
Авария произошла 31 октября прошлого года на трассе М3 «Украина» в районе Ворсино.
По данным полиции, водитель грузовика FAW ехал со стороны Калуги на красный сигнал светофора и врезался в «Рено Логан».
Водитель легковушки погиб на месте.
Сейчас полиция ищет свидетелей происшествия. Их просят обращаться по номеру телефона 8 (4842) 501-634.
- Очевидцем данного ДТП мог быть водитель грузового автомобиля, который в этот момент осуществлял маневр разворота на регулируемом перекрестке, - рассказали в пятницу в управлении МВД.