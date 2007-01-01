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Происшествия

В Калуге авария вызвала пробки в центре города

Дмитрий Ивьев
21.03, 08:51
0 782
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ДТП произошло утром в пятницу, 21 марта, на перекрестке улиц Московской и Кирова, сообщают очевидцы.

Движение затруднено.

По предварительным данным, в среднем ряду по Московской столкнулись два автомобиля. Точные обстоятельства устанавливаются.

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