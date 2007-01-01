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Происшествия

В Калуге авария произошла на улице Московской

Дмитрий Ивьев
20.03, 16:34
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Фото: Калуга ДТП.
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По предварительным данным, две легковушки столкнулись у пешеходного перехода рядом с остановкой «ГПТУ №6».

Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Перекрыта одна полоса.

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