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Происшествия

В Калуге авария заблокировала улицу Кирова

Дмитрий Ивьев
20.03, 14:40
0 810
Фото: Яндекс.Карты.
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Днем в четверг, 20 марта, ДТП произошло недалеко от перекрестка с улицей Ленина.

Движение от площади Победы в сторону сквера Мира существенно затруднено, сообщают очевидцы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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