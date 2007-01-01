В Калуге водитель выгнал из троллейбуса узницу концлагеря
Об этом случае жительница Калуги рассказала на странице городского голова.
По словам женщины, инцидент произошел 5 марта в троллейбусе, который ехал по маршруту №6.
- Бабушка достала удостоверение ВОВ и показала водителю. Он посмотрел и прокричал: «Вкладыш давай», - вспоминает калужанка.
Водитель требовал вкладыш, а женщина объясняла, что была несовершеннолетним узником концлагеря во время Великой Отечественной войны.
Закончилось все тем, что бабушку в грубой форме выгнали из троллейбуса.
Городская управа Калуги не стала отрицать такой факт. Власти поблагодарили калужанку за сигнал и заявили, что водителя уже вызвали к начальнику департамента эксплуатации для беседы по поводу культурного общения с пассажирами.