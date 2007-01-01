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В Калуге водитель выгнал из троллейбуса узницу концлагеря

Об этом случае жительница Калуги рассказала на странице городского голова.
Дмитрий Ивьев
20.03, 10:41
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По словам женщины, инцидент произошел 5 марта в троллейбусе, который ехал по маршруту №6.

- Бабушка достала удостоверение ВОВ и показала водителю. Он посмотрел и прокричал: «Вкладыш давай», - вспоминает калужанка.

Водитель требовал вкладыш, а женщина объясняла, что была несовершеннолетним узником концлагеря во время Великой Отечественной войны.

Закончилось все тем, что бабушку в грубой форме выгнали из троллейбуса.

Городская управа Калуги не стала отрицать такой факт. Власти поблагодарили калужанку за сигнал и заявили, что водителя уже вызвали к начальнику департамента эксплуатации для беседы по поводу культурного общения с пассажирами.

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