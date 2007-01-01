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Происшествия

В Калуге пешехода сбили на улице Молодежной

Дмитрий Ивьев
20.03, 07:34
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ДТП произошло около 5:45 утра в четверг, 20 марта, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человека на переходе сбил автомобиль «Шевроле Нива».

Точные обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

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