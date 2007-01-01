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Происшествия

Заброшенное здание сгорело в Калужской области

Дмитрий Ивьев
20.03, 07:15
0 368
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел утром в среду, 19 марта, в селе Покров Мещовского района.

Из людей никто не пострадал, рассказали в МЧС.

Причины пожара пока не сообщаются.

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