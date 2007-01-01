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Происшествия

Стала известна причина пожара в Малоярославецком районе

Дмитрий Ивьев
19.03, 08:09
0 536
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В СНТ «Калина Красная» на территории деревни Терентьево сгорела хозяйственная постройка.

Из людей никто не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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