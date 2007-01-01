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Происшествия

Огонь уничтожил постройку в Малоярославецком районе

Дмитрий Ивьев
18.03, 13:01
0 472
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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