В Калуге семь человек пострадали при пожаре в жилом доме
Возгорание произошло на третьем этаже многоквартирного дома коридорного типа на улице Московкой днем 17 марта.
Пострадавшие госпитализированы с отравлением продуктами горения. Никто не погиб, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.
Из здания спасатели эвакуировали 34 человека, среди которых семь детей.
- Причина пожара устанавливается, но известно, что семья успела покинуть горящую квартиру до того, как пламя охватило помещение, - прокомментировали в МЧС.