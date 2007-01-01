-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге семь человек пострадали при пожаре в жилом доме
Новость дня Происшествия

В Калуге семь человек пострадали при пожаре в жилом доме

Возгорание произошло на третьем этаже многоквартирного дома коридорного типа на улице Московкой днем 17 марта.
Дмитрий Ивьев
18.03, 09:32
0 2514
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пострадавшие госпитализированы с отравлением продуктами горения. Никто не погиб, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Из здания спасатели эвакуировали 34 человека, среди которых семь детей.

- Причина пожара устанавливается, но известно, что семья успела покинуть горящую квартиру до того, как пламя охватило помещение, - прокомментировали в МЧС.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
12 оценили
0%
0%
0%
50%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBzVU9QR0FsY1ZpL3R4YnlmbitYOHc9PSIsInZhbHVlIjoiVGdMVndBUHNlT1JSZnMyM0xWRGtFUDV4N0locVBHdERWQ05DL0NwVHlpT0U4azc1MTNFbkJYekFOemJtT1ZTTUFwOHRVcXdPUWhXSjFsbWVoUHR2SFRGSStGVy9NdGthZ0JSVUxCb0Q3VlFGOXlQdlgxNzhuK0dyblBCYU1kVE5weFo1OU9adzdweXNubXdHblpObWl2RmJkTGdMTTFTSjJrbjVnSlpBcnEyVTlTTmVvcnl3eDgweTM3dm1FbDJtZ2tEVzhqbDRsTnNvM3NaSVVxYzlwZ2xhbUE0dWp0ZEVHYWVxeXcyUzZrOUsrQkpSM0ZZY1lVRFJ2U3l1Qjd1MnZtbjc3NGtsTUYzcUU0SUNuTDU4NzlPbzhQZk1EcFN5RDhoektKZ3hGRG9BczdGVjNQZU9Kd09zYmFCcHJueHUzK3oxeDRueHJvNnA5UUlJVVZrdG1QNnlmeGhac0EzUXVZcXJaeGI3Unk3NTVENmJBWS9ucEw4UzJYc21JeXdFN0tEK3V0UlIvMXhhRks3OEJ5Z2wwSm9kT2pSUmtKazZvN0FYSlN3YUVCNVdGYUV3VHY0WWNPNVhzUW1QenVQZiIsIm1hYyI6ImRkYmM0ODdiMWNmZGI3Y2E0NDcwODBkNjEwZDliYzBkYzk4YTZjMjllYjc2NDMzMmFmYjY4NGI1NTMwNjA5MGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndxcnFabVpOQ2dOSFAyT0R1cWhJQkE9PSIsInZhbHVlIjoiaStiakQ4WjFLOTlRRDhMUnAzRFJaMTRZeE9iS1NpR2RNU1FzcG0xT3g4N2hmZC8rSDNONDdyR3ArdjN5cDNPZkRiZXNiakFFbHRtN0lROENNTlpsUXJZVkRIdGFYSlZCRkJnOWw4b2h3N2QzMUV3VmdUL0dSWktXQUJGY3hPcXhpTS9RRDJWN2dsc3Y1aXRHUnJuVVRUeUdRdDVzVlhmWFYzQmsrYTlKeU43a21PV05WREV6ZDFJMXFhanJTVHF5SHBCRjVxM0JDUnF3NGMxTjZiZzFzRk5nSS9CL2JUSkNyK0lreUFIMWJHSU93dnJCd1o4ck5MKytpK1FnVEhjaGlsYzMwZUg1Ymw2U3BhM0x2ejJRZVBzaHBPcm96czNyREVYQU5QaFo5cU9zUTlSY3huS01tYlJmdjZubkpGT0k0TXlZeG1CSEh5VHNKbXJVVzV4V0N2bmlHajlsWXlLcFpwMUFhYzhFaVBvVDQzZEk3WUZNbCsvNnZHUG9oMHI5Y0hucWZLdDJHQ3NGek9FTWwwc0FiTWorZHk3d1NYOGVvVm04VklDNVRXZmZ5QVNYeTllWHErMzJrL210TG4rVnp5SUtrVVBDeTNjM05wM0dGdWRpUmNPVFREWHhGVWZsQ2wzaFpoMytlSTdxaTZ0WUY0eExTUkNHRUpaYWRDczJiWVRrWWxiZFZSV0xjUCtDUWhSdlBCSDJYY1Q5dXBYejdUdHcwd2N0c3RQdEwrSTBBbkxsVGxCb1Z3SC9CT2JrOXVMdEFJME1LeDlFcWlvWTBRK2crb2MrVkJwOE5YdlhkcUlxUUFXTWJOOVZEV1FxSFJySllxaXFBZElTanY5RSIsIm1hYyI6IjU3MTVlZmNlODA4MmE2ZThjNDU2MThhMGUzMmU1YWE1NjI5ZmNjM2ExZmQ1MWVhNDIzYmU3ZTljY2M3NDU1ZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+