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Происшествия

В Калуге несколько человек пострадали в сгоревшей квартире

Дмитрий Ивьев
18.03, 07:55
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Вечером 17 марта пожар произошел на улице Московской.

Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

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