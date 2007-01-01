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Происшествия

Причины смертельного ДТП с маршруткой назвали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.03, 17:00
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Авария произошла в Жуковском районе у деревни Величково днем 17 марта.

Там столкнулись микроавтобус «Газель», который вез пассажиров из Обнинска в Кременки, и легковой автомобиль «Рено».

- Водитель легковой машины «рено» решил совершить маневр с выездом на встречную полосу, - рассказал глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко. - Не успел его завершить, машину развернуло, в результате чего произошло столкновение с пассажирской «Газелью». Всего в ней находилось 15 человек, двое из них - дети. Сейчас все пострадавшие доставлены в медучреждения.

Травмы получили пять пассажиров «Газели» и пассажир «Рено». Погиб водитель маршрутки.

Полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП.

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