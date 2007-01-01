В Калужской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с маршруткой
Авария произошла днем 17 марта в Жуковском районе.
После столкновения в легковым «Рено» перевернулась маршрутка «Обнинск - Кременки».
В «Газели» погиб водитель. Травмы получили шесть человек.
Управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По словам очевидцев, водитель легковушки выехал на встречную полосу.
В правительстве региона рассказали, что первая бригада скорой доехала до места ДТП за семь минут. Ещё три бригады выехали дополнительно. По данным регионального Минтранса, этот участок дороги обрабатывался сегодня утром противогололедными реагентами.