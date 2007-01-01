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Происшествия

В Калуге машина сгорела из-за короткого замыкания

Дмитрий Ивьев
17.03, 06:13
0 482
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел вечером 14 марта в «Кошелеве».

На улице Братьев Луканиных у легковушки выгорел моторный отсек.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, причиной возгорания стала неисправность авто.

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