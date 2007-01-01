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Происшествия

В Калужской области несколько человек пострадали при пожаре дома

Дмитрий Ивьев
17.03, 07:22
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Возгорание произошло днем 16 марта в селе Татаринцы Сухиничского района.

Огонь уничтожил дом на улице Речной.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, в результате происшествия есть пострадавшие.

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