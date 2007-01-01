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Новость дня Происшествия

Калужские футбольные фанаты стали участниками массовой драки в Подмосковье

Видео с места происшествия 16 марта появилось в соцсетях.
Дмитрий Ивьев
16.03, 16:39
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Сообщается, что в Химках болельщики ФК «Калуга» подрались с поклонниками московского «Динамо-2».

Судя по видео, в потасовке участвовало несколько десятков человек. Никто не пострадал.

Телеграм-канал Shot сообщил, что полиция задержала троих. На них составили административные протоколы.

Сама игра закончилась со счетом 1:0 в пользу москвичей. «Калуга» опустилась на предпоследнее место в своем дивизионе Второй лиги, а после матча осталась без главного тренера.

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