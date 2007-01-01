Калужские футбольные фанаты стали участниками массовой драки в Подмосковье
Видео с места происшествия 16 марта появилось в соцсетях.
Сообщается, что в Химках болельщики ФК «Калуга» подрались с поклонниками московского «Динамо-2».
Судя по видео, в потасовке участвовало несколько десятков человек. Никто не пострадал.
Телеграм-канал Shot сообщил, что полиция задержала троих. На них составили административные протоколы.
Сама игра закончилась со счетом 1:0 в пользу москвичей. «Калуга» опустилась на предпоследнее место в своем дивизионе Второй лиги, а после матча осталась без главного тренера.