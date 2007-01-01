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Происшествия

В Калуге авария перекрыла дорогу в центр города

Дмитрий Ивьев
16.03, 11:15
0 752
Фото: Яндекс.Карты.
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Днем в воскресенье, 16 марта, ДТП произошло на участке между улицей Генерала Попова и Гагаринским мостом.

Со стороны правого берега собралась пробка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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