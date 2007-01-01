В Калужской области три человека пострадали в массовом ДТП
Полиция сообщила подробности про аварию на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе недалеко от поворота на Середейск. ДТП произошло в 10:45 утра в субботу, 15 марта.
По предварительным данным, 57-летний водитель «Хендая Санта Фе» ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Ниссан Кашкай».
После этого «Хендай» вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу».
В больницу попали три человека – водитель «Лады», его пассажир и пассажирка «Хендая».