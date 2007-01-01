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Происшествия

В Калужской области три человека пострадали в массовом ДТП

Полиция сообщила подробности про аварию на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе недалеко от поворота на Середейск. ДТП произошло в 10:45 утра в субботу, 15 марта.
Дмитрий Ивьев
16.03, 10:35
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, 57-летний водитель «Хендая Санта Фе» ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Ниссан Кашкай».

После этого «Хендай» вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу».

В больницу попали три человека – водитель «Лады», его пассажир и пассажирка «Хендая».

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