В Калужской области подожгли дом с находившейся внутри женщиной

Пенсионерка получила тяжелые травмы.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Районный информационный центр рассказал жуткие подробности о пожаре в Боровске, который произошел вечером 15 марта на улице Степана Разина.

Дом был полностью охвачен огнем. Из него успела выбежать пожилая женщина, но у нее ожоги 95% тела. За жизнь пострадавшей сражаются врачи в Калуге.

По предварительным данным спасателей, здание подожгли. В соцсетях пишут, что к этому может быть причастен сын женщины, однако официально такой информации пока нет.