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В Калужской области подожгли дом с находившейся внутри женщиной

Пенсионерка получила тяжелые травмы.
Дмитрий Ивьев
16.03, 10:38
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Районный информационный центр рассказал жуткие подробности о пожаре в Боровске, который произошел вечером 15 марта на улице Степана Разина.

Дом был полностью охвачен огнем. Из него успела выбежать пожилая женщина, но у нее ожоги 95% тела. За жизнь пострадавшей сражаются врачи в Калуге.

По предварительным данным спасателей, здание подожгли. В соцсетях пишут, что к этому может быть причастен сын женщины, однако официально такой информации пока нет.

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