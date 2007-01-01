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Происшествия

В Калужской области человек пострадал при пожаре в жилом доме

Дмитрий Ивьев
16.03, 07:18
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Вечером 15 марта возгорание произошло на улице Степана Разина в Боровске.

В списках пострадавших значится один человек, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины возгорания и точные обстоятельства устанавливаются.

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