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Происшествия

В Малоярославце подожгли траву

Дмитрий Ивьев
15.03, 20:00
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Пожар произошел в субботу, 15 марта.

Полыхал Ивановский луг.

- Пожарная служба на месте, - сообщил глава администрации района Вячеслав Парфенов.

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