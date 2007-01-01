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Происшествия

В Калужской области разбились «Газель» и «Фольксваген»

Дмитрий Ивьев
15.03, 16:41
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Авария произошла днем 15 марта на заснеженной дороге между Людиново и Кировом.

Автомобили столкнулись в селе Воскресенск.

Травмы получил один человек, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

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