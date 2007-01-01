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Происшествия

Авария заблокировала дорогу Калуга – Таруса

Дмитрий Ивьев
15.03, 14:42
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Фото: Яндекс.Карты.
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ДТП произошло дне в субботу, 15 марта, в деревне Черкасово рядом с Ферзиково.

По сообщению очевидцев, машины стоят в обе стороны.

Ранее в субботу уже поступала информация, что на этой дороге развернуло грузовик.

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