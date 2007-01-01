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Развернувшийся грузовик перекрыл дорогу Калуга – Тула

Авария произошла днем в субботу, 15 марта.
Дмитрий Ивьев
15.03, 12:33
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Проезд затруднен в районе поселка Октябрьский. Пробка растянулась на полтора километра.

- В сторону Тулы по дороге снесло фуру, большие машины не могут подняться в гору, - рассказала наша читательница.

Из-за выпавшего снега в субботу тяжелые условия на дорогах наблюдаются по всей Калужской области. Еще один грузовик стал поперек дороги у Бебелево. В Калуге аварии произошли на окружной, Глаголева и Кутузова.

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