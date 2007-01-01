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В Калужской области два подростка сожгли батарейный шкаф на железной дороге

Инцидент произошел в ночь на 12 марта на станции Говардово в Кондрово.
Дмитрий Ивьев
15.03, 09:56
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Фото: МЧС.
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За поджог им обещали вознаграждение в одном из мессенджеров.

Подростки задержаны. Уголовное дело возбудили по статье о теракте, которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Сейчас ведется расследование, сообщили 15 марта в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В предыдущие годы похожие случаи были в Калуге и Людиново.

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